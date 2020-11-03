В Гродненской области увеличилось количество хищений с использованием компьютерной техники

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Гродненской области наблюдается рост количества преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских платежных карт (ст.212 УК - хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гродненской области.

С начала октября в Гродненской области зарегистрировано более 400 таких преступлений. Фиксируются они фактически ежедневно и большинство из них связано с передачей реквизитов банковских карт.

За девять месяцев возбуждено 1180 уголовных дел по данным фактам. При сохранении отмеченной динамики к концу года расчетное количество фактов хищений денежных средств путем завладения реквизитами карт в регионе может достичь 2000 и более. Для сравнения, за весь 2018 год в области зарегистрировано 91 преступление по ст.212 Уголовного кодекса, а за 2019-й - 411.

Совершение хищений денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. Способы подобного завладения разнообразны: путем переписки в социальных сетях от имени знакомых, в мессенджерах, путем звонков держателям карт от имени сотрудников банка, под видом покупки/оплаты товара на торговых интернет-площадках, в том числе с использованием фишинговых ссылок.

Так, в октябре 30-летняя жительница Слонима решила продать шторы. С ней посредством мессенджера связался потенциальный покупатель, который сообщил, что хотел бы приобрести товар через Kufar-доставку, после чего переслал фишинговую ссылку. Перейдя по ссылке, женщина указала реквизиты своей банковской платежной карты, в том числе остаток на карт-счете, и ожидала пополнения баланса, а в итоге лишилась более Br1,4 тыс.

В августе на абонентский номер 66-летней жительницы Гродно поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Во время разговора мужчина представился работником банка и пояснил, что в настоящее время по карт-счету женщины осуществлена транзакция по переводу денежных средств. Чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные ее банковской платежной карты, в том числе CVV-код. Женщина предоставила злоумышленнику всю необходимую информацию, а после разговора обнаружила, что с ее карт-счета похищено более Br9 тыс.

Приведенные примеры не единичны, аналогичными способами злоумышленники похищают денежные средства граждан, при этом суммы ущерба порой достигают особо крупных размеров.

Следственный комитет в очередной раз напоминает, что для сохранности денежных средств, хранящихся на карт-счетах, необходимо соблюдать простые правила. Никому не сообщайте личные данные, а также реквизиты своей банковской платежной карты (фамилия и имя, 16-значный номер карты, который находится на лицевой стороне, срок действия, трехзначный код CVC2 (CVV2) на оборотной стороне карты). Не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге. При поступлении звонков с "предупреждением" о мошеннических действиях и попытках получить реквизиты вашей карты завершите разговор и перезвоните по официальному номеру контакт-центра банка по номеру, указанному на карте.

Никогда не вводите данные своей банковской платежной карты, а также свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах. Будьте внимательны при посещении новых сайтов, обращайте внимание на их имя в адресной строке браузера, чтобы убедиться, что используете официальный сайт. Храните в секрете PIN-код своей банковской платежной карты. В случае утери карты обратитесь в банк для ее блокировки.-0-