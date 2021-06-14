В Гродненской области возбуждено уголовное дело за оскорбление прокурора

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области возбуждено уголовное дело за оскорбление прокурорского работника и распространение информации о его частной жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Неизвестные разместили в одном из Telegram-чатов персональные данные прокурора. Позже под этой информацией стали появляться оскорбительные комментарии. "Информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц", - отметили в прокуратуре.
Противоправным действиям дана правовая оценка. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовные дела по фактам незаконных собирания и распространения информации о частной жизни прокурорского работника, а также его оскорбления как представителя власти.
Для предварительного расследования дела направлены в управление Следственного комитета по Гродненской области.-0-