14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за месяц зафиксировано более 15 фактов мошенничества со сдачей квартир в аренду. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

"Только за последний месяц на уловку злоумышленников попало более 15 граждан. При этом мошенники используют различные торговые площадки и сайты, через которые можно найти жилье. Среди них популярные источники, в достоверности которых граждане не сомневаются", - рассказала Инна Позняк.

27-летняя жительница Гродно хотела снять квартиру на длительный срок. Объявление она нашла в интернете, по мессенджеру списалась с потенциальным арендодателем. Тот рассказал об очереди желающих на квартиру и попросил предоплату, чтобы забронировать жилье для девушки. После того как на указанный счет поступили Br350, собеседник перестал выходить на связь.

В похожую ситуацию попал 29-летний житель областного центра. После достигнутой договоренности об аренде квартиры, мужчина также перечислил на указанный счет Br350.

Аналогичным образом похитили деньги и у 20-летнего жителя Гродно. Молодой человек нашел объявление о сдаче в наем квартиры за Br400. Цена его устроила. Для бронирования жилья необходимо было внести предоплату в размере 50% от стоимости аренды. Перечислив Br200 рублей, мужчина решил проверить честность арендодателя. Он попросил свою супругу написать по этому объявлению. После того как ей ответили, что аренда возможна, молодая пара поняла, что их обманули.

По всем фактам территориальными следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по ст. 209 УК (мошенничество). Следователи изучают банковскую документацию, места нахождения счетов, их принадлежность. Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленный на установление причастных к совершению преступлений лиц.

Следственный комитет призывает быть более бдительными. При желании снять квартиру лучше всего встречаться с потенциальным арендодателем лично. Не стоит вестись и на психологические уловки о большом ажиотаже и спросе на жилье. Также важно обратить внимание на номер телефона арендодателя и номер счета, указываемого им.-0-