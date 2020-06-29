В Гродненской области за неделю на воде спасли 6 человек

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за минувшую неделю на воде спасли 6 человек, в том числе двоих детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

В Гродно своевременно оказали помощь 9-летней девочке. Она вместе с мамой отдыхала на Немане в зоне отдыха в районе спасательной станции Лососно. Девочка упустила надувной круг, потянулась за ним, оказалась на глубине и стала тонуть. Барахтающегося ребенка заметили сотрудники спасательной станции. Девочку достали из воды и передали маме.

Еще один случай произошел на озере Юбилейном в Гродно. Там на тонущую 7-летнюю девочку первым обратил внимание отдыхающий рядом подросток. Он достал ребенка из воды, а подоспевшие спасатели провели реанимационные мероприятия. Юного героя наградили.

Также факты спасения зафиксированы в Кореличском, Мостовском, Вороновском и Островецком районах.

Зачастую причинами инцидентов становилось игнорирование правил безопасного поведения на воде. "На Яновском водохранилище под Островцом из воды совместными усилиями отдыхающих и спасателей извлекли 22-летнюю девушку. Она поздним вечером решила поплавать, но не рассчитала силы", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. К счастью, все закончилось хорошо. Выяснилось, что девушка была не трезва, а на берегу в коляске ее ждал ребенок.

К сожалению, для троих жителей Гродненской области отдых на воде закончился трагически. В Ивьевском районе разыскивали 42-летнего местного жителя. Его тело подняли из озера рядом с деревней Лаздуны. В Волковысском районе мужчина неудачно нырнул в реку и погиб. Еще один трагический случай произошел в Лидском районе.

Спасатели напоминают: плавать стоит лишь в предназначенных для этого местах, на водоемах, где есть спасательные станции и посты. Важно также не оставлять детей без присмотра и напоминать им правила безопасного поведения на воде.-0-