В Гродненском районе девушка и парень ушли из дому в третий раз

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в лесу отыскали пропавших подростков, которые ушли из дому в третий раз. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Пропавших молодых людей в лесу рядом со станцией Житомля обнаружили сотрудники уголовного розыска Гродненского РОВД. "Информация в правоохранительные органы поступила от хозяина заброшенного дома. Мужчина рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться в его нежилом доме", - отметили в милиции.
Дом обследовали. Чуть позже благодаря служебной собаке молодых людей обнаружили в километре от дома. Подростков передали родителям целыми и невредимыми.
В первом случае исчезновения подростков из дому их обнаружили в лесу вблизи деревни Могиляны, во втором - около агрогородка Олекшицы Берестовицкого района.-0-