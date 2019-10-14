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14 октября 2019, 15:03

В Гродненском районе девушка и парень ушли из дому в третий раз

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в лесу отыскали пропавших подростков, которые ушли из дому в третий раз. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пропавших молодых людей в лесу рядом со станцией Житомля обнаружили сотрудники уголовного розыска Гродненского РОВД. "Информация в правоохранительные органы поступила от хозяина заброшенного дома. Мужчина рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться в его нежилом доме", - отметили в милиции.

Дом обследовали. Чуть позже благодаря служебной собаке молодых людей обнаружили в километре от дома. Подростков передали родителям целыми и невредимыми.

В первом случае исчезновения подростков из дому их обнаружили в лесу вблизи деревни Могиляны, во втором - около агрогородка Олекшицы Берестовицкого района.-0-

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