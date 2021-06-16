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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе при сжигании мусора погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
16 июня в 03.25 поступило сообщение, что в реанимационном отделении УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно" от термических ожогов I, II, III степени головы, шеи, туловища и нижних конечностей (46% тела) скончался мужчина 1937 года рождения. Эти ожоги он получил из-за загорания одежды во время сжигания мусора с использованием легковоспламеняющейся жидкости на приусадебном участке возле д.Тарусичи Гродненского района.
Подразделения МЧС не привлекались.-0-