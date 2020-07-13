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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сигареты через границу пытались переправить на квадрокоптере, попытку нарушения границы пресекли, сообщили БЕЛТА в Гродненской пограничной группе. Военнослужащие пограничной заставы "Подлипки" 12 июля в непосредственной близости от границы обнаружили оборудованный камерой квадрокоптер. "О том, что хозяин летательного аппарата имел противоправный умысел, легко было догадаться по привязанным к квадрокоптеру мешкам с табачными изделиями. Для этого пришлось лишь немного усовершенствовать заводской инструментарий аппарата, который изначально не предусматривал совершение грузовых рейсов через государственный рубеж", - рассказали в пограничной группе. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима гродненские пограничники начали административный процесс. Гродненская пограничная группа напоминает, что согласно законодательству использование беспилотников в пределах пограничной полосы не допускается. Летательные аппараты, применяемые в пограничной зоне, должны быть зарегистрированы в установленном порядке, а об их использовании нужно уведомить сотрудников ближайшего подразделения органов пограничной службы. Сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о государственной границе, можно по короткому номеру 145.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!