В Гродно будут судить россиянина за попытку ввоза 14 кг гашиша

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно будут судить россиянина за попытку ввоза в Беларусь 14 кг гашиша. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Рассмотрение дела начнется 8 октября в суде Гродненского района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков), ч.1 ст.14 (покушение на преступление), ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств) УК.

Как сообщалось, 31-летнего россиянина задержали в ночь с 27 на 28 мая в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Мужчина следовал на автомобиле Lexus по зеленому коридору. Пограничный контроль машины проводился с использованием технических средств и служебной собаки. В конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены свертки с гашишем массой более 14 кг.-0-