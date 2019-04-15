В Гродно горело здание почты

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание в пристройке к зданию почты в центре Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Около 12 часов 15 апреля о пожаре на улице Буденного сообщили очевидцы. К месту происшествия направились 4 расчета спасателей.
Горело одноэтажное здание пристройки к отделению почтовой связи. Внутри было сильное задымление.
На ликвидацию пожара потребовалось около 5 минут. Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. Горели строительные материалы: внутри пристройки проводился ремонт.-0-
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