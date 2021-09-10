В Гродно хулиган повредил четыре машины

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские судебные эксперты помогли установить хулигана, который повредил четыре автомашины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

В ночь на 7 сентября в дежурную часть Ленинского РОВД Гродно поступило сообщение о повреждении припаркованных во дворах автомобилей. На ул.Подкрыжацкой в трех машинах были разбиты боковые стекла, еще один автомобиль пострадал от рук неизвестного на соседней ул.Тавлая.

"В ходе осмотра на стекле одного из поврежденных автомобилей Mazda специалист ГКСЭ обнаружил след ладони. По результатам проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы в управлении ГКСЭ по Гродненской области судебными экспертами установлено, что изъятый след оставлен жителем областного центра 1989 года рождения", - рассказала Елена Мисюкевич.

Мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим. Машины он повредил, будучи пьяным. По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.-0-