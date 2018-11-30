В Гродно ищут хулигана, устроившего погром на парковке отеля

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская милиция просит помощи в установлении личности мужчины, который разгромил парковку у отеля в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент на территории отельного комплекса в лесопарке Пышки произошел около 5 часов утра 6 ноября. Мужчина приехал к отелю на велосипеде, оставил его у дерева и прошел на парковку.

"Он подергал ручки всех припаркованных машин. Убедившись, что транспортные средства закрыты, увесистой палкой разбил стекло "Пежо 206". Мужчина проник в салон, сломал панель в районе замка зажигания, однако не смог завести автомобиль", - рассказали в милиции.

Позже он замечает, что все его действия фиксируют системы видеонаблюдения. Той же палкой мужчина сбивает одну камеру и повреждает другую.

"Все эти манипуляции злоумышленник проводил около двух часов, но никто из персонала этого не заметил и не остановил его", - отметили в милиции. Затем мужчина покинул территорию отеля, забыв у дерева велосипед.

Сейчас милиция разыскивает "героя" видео. Всех, кто узнал его, просят позвонить по телефонам +37533 327-90-92 или (80152)79-68-27.-0-