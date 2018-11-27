27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на инкассатора в Бресте, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, сегодня около 19.30 ранее не судимый 33-летний брестчанин ударил электрошокером инкассатора, который забирал выручку из банка на проспекте Машерова. Мужчина сначала попытался вырвать из рук сотрудника сумку с деньгами. Из нее выпала пачка купюр, которую подозреваемый подобрал и стал убегать, но был задержан вторым инкассатором до прибытия на место происшествия сотрудников органов внутренних дел.

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса. На месте разбойного нападения работает следственно-оперативная группа.-0-