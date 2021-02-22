В Гродно к 13 годам колонии приговорили мужчину, бросившего бутылку в голову ребенку

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно вынес приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве и причинении тяжкого телесного повреждения подростку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Инцидент произошел в октябре. Пьяный мужчина схватил за руку 5-летнего ребенка. За мальчика заступились другие дети. Они стали уговаривать отпустить ребенка, что еще больше разозлило мужчину. Он замахивался на детей стеклянной бутылкой, а затем метнул в голову 10-летнему мальчику. Ребенка с тяжелой травмой доставили в больницу.

Оказалось, что мужчина ранее неоднократно судим. В тот момент он был пьян.

Мужчина признан виновным в особо злостном хулиганстве, а также в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Приговором суда ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в размере Br25 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-