В Гродно легковушка сбила пенсионерку на переходе

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Сегодня около 8.00 в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение о ДТП вблизи ОАО "Гродно Азот". Пенсионерка пересекала дорогу по пешеходному переходу, на одной из полос поток транспорта остановился, чтобы ее пропустить. 24-летний водитель "Опеля" не учел состояние дорожного покрытия, вовремя остановить машину не сумел и наехал на женщину. После этого пенсионерку для обследования доставили в больницу.

В ГАИ отметили: в Гродненской области участились ДТП с пешеходами. В осенне-зимний период внимательность и бдительность важна для всех участников движения. В ГАИ порекомендовали пешеходам в темное время суток использовать фликеры, а также внимательно переходить дорогу. Водителям стоит круглосуточно передвигаться с ближним светом фар на автомобиле и не забывать соблюдать безопасную скорость.-0-