В Гродно легковушка выехала на переход с людьми

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 марта 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:09 МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса Общество
16:48 В Гродно после столкновения на перекрестке перевернулась легковушка Происшествия
16:48 После утечки химикатов на заводе в Пакистане госпитализированы 90 человек В мире
16:36 Житель Брестского района лишился двух незаконно ввезенных из-за границы легковушек Происшествия
16:28 Концерт к 80-летию австрийского композитора Эрика Фрайтага состоится 15 марта в Минске Культура
16:04 Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов Политика
16:01 Покупатель угнал авто в Светлогорске во время тест-драйва Происшествия
15:47 В Гродно легковушка выехала на переход с людьми Происшествия
15:42 ФОТОФАКТ: Гродненские спасатели поздравили женщин с 8 марта Регионы
15:42 Трудолюбивая и уверенная в себе: Белстат опубликовал портрет белорусской женщины Общество
15:33 ФОТОФАКТ: В парке им. М.Горького озеленители опробовали новую технику для посадки деревьев Регионы
15:29 Экономический суд продлил ликвидацию Оршанского райпо на 6 месяцев Регионы
15:25 В БГУ стартовал республиканский литературный конкурс "БрамаМар" Общество
15:19 Республиканский краеведческий форум пройдет 12-13 марта в Минске Культура
15:06 Участок дороги Могилев-Чериков-Костюковичи закроют на ремонт Регионы
15:02 Космическое кино и мастер-классы: Международный день планетариев отметят в Минске Афиша
15:00 Возле посольства США в Тунисе произошел теракт В мире
14:49 Заяц: с ежедневной работой женщин ни один мужчина не справится Регионы
14:46 В Египте свадебный кортеж попал в ДТП, погибли 12 человек В мире
14:44 Автомобиль врезался в древнего истукана на острове Пасхи. Теперь там ограничат дорожное движение В мире
14:43 Умерла народная артистка Беларуси Ирина Шикунова Культура
14:43 Белорусские и российские ученые планируют разработать программу "Ресурс-СГ" на 2022-2026 годы Общество
14:31 Атака террористов в Кабуле: 27 человек погибли, 29 ранены В мире
14:24 Норвежец Сиверт Гутторм Баккен стал первым в масс-старте на этапе Кубка IBU в "Раубичах" Спорт
14:21 Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси Общество
14:13 Корпорация Honeywell разрабатывает рекордно мощный квантовый компьютер Технологии
13:55 Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами Происшествия
13:45 Минздрав и Мининформ: отдельные СМИ нарушают врачебную тайну в материалах о коронавирусе Общество
13:37 16 тонн искусства и альпинисты - масштабная выставка во Дворце искусства откроет Недели Германии Афиша
13:18 Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия" Культура
Все новости
Все новости
Происшествия
06 марта 2020, 15:47

В Гродно легковушка выехала на переход с людьми

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка выехала на переход с людьми, пострадала девушка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня утром на улице Стефана Батория. Водитель "Киа" выехала с улицы Парижской Коммуны. В это время на ближайшем регулируемом переходе для авто загорелся красный сигнал светофора.

"Однако автомобиль не остановился, а продолжил движение. В этот момент дорогу начали переходить сразу 5 пешеходов", - рассказали в ГАИ. В итоге машина сбила 29-летнюю девушку, которая серьезных травм не получила.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область Гродно
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Гродно после столкновения на перекрестке перевернулась легковушка
Фото Брестской таможни Житель Брестского района лишился двух незаконно ввезенных из-за границы легковушек
Фото МВД Покупатель угнал авто в Светлогорске во время тест-драйва
Фото МВД Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух легковушек под Смолевичами
Фото Следственного комитета Дело о взрывах салютных установок направлено в суд
Фото Витебского областного управления МЧС На Западной Двине обнаружили масляные пятна
Главное
Орденом Матери награждена инженер ОАО "Борисовский ДОК" Галина Гуменюк "Спасибо за все, что делаете для страны и народа" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Азербайджанская Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти
Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси
Минздрав и Мининформ: отдельные СМИ нарушают врачебную тайну в материалах о коронавирусе
Топ-новости
"Жена узнала пару дней назад" - спасатель о мужественном поступке, который Лукашенко привел в пример
Мясникович Мишустину: в ЕАЭС есть недосказанность и разрыв между политическими решениями и практикой
Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции
Мини-сад, композиции в коробках, сухоцветы: какие альтернативы тюльпанам можно найти в Минске
В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
Книга о Героях Советского Союза вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия"
Движение по мосту на ул. Железнодорожной в Минске откроют 8 марта
Дело о взрывах салютных установок направлено в суд
Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах
В Минске 8 марта перекроют проспект Независимости
Главы ОДКБ вскоре определят страны для получения статусов партнера и наблюдателя организации
До +11°С будет в Беларуси 6 марта
Руководители госорганов проведут в марте выездные приемы граждан
Интересы ребенка важнее: приемная мама поделилась опытом возвращения детей родным
Беларусь продолжает прилагать усилия для всеобщего и полного ядерного разоружения - Макей
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.