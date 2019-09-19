В Гродно лжепереписчики пытаются по телефону узнать данные банковских карт

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция предупреждает о новых способах мошенничества в Гродно. В преддверии переписи населения людям начали поступать телефонные звонки от лиц, которые якобы в ней задействованы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Во время телефонной беседы лжепереписчики пробуют узнать личную информацию, в том числе данные банковских карт, а в дальнейшем пытаются похитить денежные средства", - рассказали в УВД. В милиции напомнили, что перепись не ведется телефону. "Если вам позвонили и представились лицом, осуществляющим перепись, - это мошенник", - предупредили в УВД.

При проведении опроса переписчик обязан предъявить специальное удостоверение и паспорт. Кроме того, у переписчика будут сумка с логотипом и планшет, добавили в УВД.

Зафиксированы в Гродно и случаи мошенничества с фильтрами для очистки воды. Приобрести и установить их в начале этой недели предлагали жильцам домов на ул.Ожешко. К ним приходили люди, которые представлялись сотрудниками компании, действующей по заказу Гродненского центра гигиены и эпидемиологии. Они утверждали, что в городе ухудшается качество воды, поэтому эпидемиологи инициировали установку фильтров очистки. "На самом деле эта информация является недостоверной, вода в кранах квартир Гродно надлежащего качества (в дополнительных фильтрах нет необходимости), а недобросовестные граждане пытаются нажиться в основном на доверии пенсионеров. Именно им легче всего внушить миф о плохой воде и о том, что оборудование им продается со скидкой. Между тем продукция предлагается по завышенным ценам", - отметили в УВД. В настоящий момент Ленинским РОВД Гродно по этому факту проводится проверка.

Милиция просит тех, кто столкнулся с лжепереписчиками, а также продавцами, действующими от лица эпидемиологов, незамедлительно сообщать об этом по телефону 102.-0-