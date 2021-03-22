В Гродно милиция выявила более 10 случаев необоснованного получения "декретных"

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ОБЭП Ленинского РОВД Гродно выявил более десяти случаев необоснованного получения пособия по уходу за ребенком до трех лет. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

По некоторым фактам прокуратура дала правовую оценку. Возбуждены уголовные дела за мошенничество. "Сейчас фигуранты находятся за пределами Беларуси. Среди них и небезызвестная Карина Малиновская. Минувшей осенью 20-летняя жительница Гродно "прогремела" в интернете, заявив о выкидыше после избиения милиционерами. Новость оказалась фейком, после тиражирования которого Карина с полуторагодовалой дочкой уехала в Польшу", - сообщили в МВД.

Выяснилось, что до недавнего времени белоруска, проживающая за рубежом, исправно получала белорусские декретные. Законных оснований на это она не имела. В МВД напомнили, что гражданин, получающий пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, при выезде за границу более чем на два месяца обязан уведомить об этом органы соцзащиты. В этом случае выплаты приостанавливаются.

"Не знать о таком нюансе эмигрантка не могла. Об условиях прекращения получения пособия предупреждают всех при подаче документов на его выдачу. Однако о своем отъезде Малиновская не сообщила в компетентные органы", - рассказали в МВД.

Оперативники выяснили, что в Польше девушка тратила декретные на посещение ресторанов, такси и покупки.-0-