15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на крышу магазина в доме упал балкон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"14 марта в 18.53 спасателям поступило сообщение о разрушении элементов конструкций ограждения балкона на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома (1968 г.п.) по ул.Горького, 71. В результате на элементах конструкции повисло металлическое ограждение балкона, деревянная балконная рама с остеклением упала на кровлю пристроенного одноэтажного магазина. Для предотвращения обрушения конструкций на кровлю магазина работники подрядной организации ООО "Фундамент-строй", которая реконструирует фасад дома, демонтировали ограждение балкона", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Несущие конструкции дома не повреждены, отселение жильцов не требуется. Причина обрушения устанавливается.-0-