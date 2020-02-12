В Гродно на пешеходном переходе сбили девушку: ГАИ разыскивает очевидцев

12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка на пешеходном переходе сбила девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 7.15 на проспекте Клецкова. "Ауди" под управлением водителя 1997 года рождения двигалась по левой полосе в сторону улицы Славинского. В это время по регулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала 16-летняя девушка. Водитель избежать наезда не сумел. Пешехода с травмами госпитализировали.
"Причины и иные обстоятельства наезда будут установлены при проверке", - отметили в ГАИ региона.
Очевидцев и граждан, которые могут предоставить какую-либо информацию об обстоятельствах происшествия, просят обратиться в УГАИ УВД по телефонам (80152) 79-75-45 либо 102.-0-