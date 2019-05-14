В Гродно пьяный бесправник на Porsche попытался скрыться от ГАИ: на него составили 3 протокола

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный бесправник на Porsche пытался скрыться от ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инспекторы ГАИ патрулировали дорогу в районе Юбилейного озера. Они обратили внимание на кроссовер Porsche. При включении проблесковых маячков водитель иномарки ускорился и попытался скрыться. Однако экипаж ГАИ вскоре догнал нарушителя и вынудил остановиться.

Причина такого поведения водителя стала ясна после освидетельствования. Содержание алкоголя в организме нарушителя более чем в три раза превышало предельно допустимое значение.

"Он рассказал, что отдыхал на озере. Выпил около двух литров пива", - отметили в ГАИ региона. Водительского удостоверения у мужчины не было. Еще в 2012 году он попытался получить на права, однако дважды завалил теоретическую часть экзамена.

За нарушения на него составили три протокола.-0-