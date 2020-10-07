В Гродно пьяный мужчина травмировал ребенка

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиционеры задержали мужчину, который серьезно травмировал ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 6 октября несколько детей играли на площадке возле общежитий по улице Комарова в Гродно. Поведение ребят чем-то не понравилось 50-летнему местному жителю. Мужчина, который был пьян, бросил в сторону детей стеклянную бутылку. Она попала в голову четвероклассника. Ребенок получил серьезные травмы - открытая черепно-мозговая травма с переломом в районе теменно-затылочной области.

"Метателя бутылки оперативно задержали сотрудники милиции. В крови у гражданина выявлено 2,5 промилле алкоголя", - рассказали в милиции.

Мужчина нигде не работает. Ранее был неоднократно судим. Сейчас за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-