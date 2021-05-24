24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по горячим следам задержали девушку-грабителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в минувшие выходные. 23-летняя девушка выпивала в компании. Ей захотелось добавки, а денег не было.
"Она обратила внимание на 47-летнюю прохожую. Подозреваемая подошла к женщине и без лишних слов моментально вырвала из рук сумочку, а позже скрылась. Потерпевшая тут же обратилась в милицию, девушку задержали по горячим следам", - рассказали в милиции.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемая нигде не работает. Ранее уже была судима. К слову, в сумке практически ничего не было. Добычей грабительницы стали Br5, косметика и очки.-0-