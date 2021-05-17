В Гродно по протесту прокуратуры усилено наказание участнику беспорядков

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По протесту прокуратуры Гродно усилено наказание мужчине за нарушение общественного порядка и насилие в отношении милиционера. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В сентябре 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в Гродно мужчина препятствовал движению транспорта, посягал на общественное спокойствие. Кроме того, он не подчинился требованиям сотрудника милиции и ударил его ногой.

В ноябре 2020 года суд Октябрьского района Гродно вынес мужчине обвинительный приговор. За нарушение общественного порядка и насилие в отношении милиционера виновному было назначено наказание в виде 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Не согласившись с судебным решением, гособвинитель направил апелляционный протест из-за чрезмерной мягкости наказания. "Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда удовлетворила протест прокурора: в качестве наказания определено лишение свободы на 1 год и 6 месяцев", - рассказали в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.-0-