В Гродно предприниматель выплачивал зарплату в конвертах и занимался служебным подлогом

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя за зарплату в конвертах и служебный подлог. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура проверила деятельность гродненского индивидуального предпринимателя. Основанием стало обращение одного из работников.

Выяснилось, что по указанию работодателя 6 человек подписали заведомо ложные заявления о предоставлении им с 1 марта 2020 года отпусков без сохранения зарплаты на неопределенный срок. Сделано это было для сокращения затрат.

Предприниматель ежеквартально с апреля 2020 года по январь 2021-го направлял в Гродненское областное управление ФСЗН отчеты. В них он указывал, что работники не осуществляли трудовую деятельность и не получали заработную плату. "Между тем написавшие заявления сотрудники не прекращали работать, а деньги получали в конвертах. Незаконные действия нанимателя повлекли незачисление на индивидуальные лицевые счета работников страховых взносов на их пенсионное и социальное страхование", - рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура поручила ИМНС по Октябрьскому району Гродно начать административный процесс по фактам уклонения ИП от уплаты налогов, а также выплаты заработной платы в конвертах. В связи с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы заместитель прокурора города возбудил в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело по ч.1 ст.427 УК.-0-