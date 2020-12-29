29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при строительстве дома погибли два человека: проводится проверка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"Сегодня днем поступило сообщение об обвале перекрытия строящегося дома. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и следственно-оперативная группа. Под завалом обнаружены тела 33-летнего хозяина дома и 41-летнего рабочего одного из предприятий", - рассказали в СК.

Очевидцы произошедшего пояснили, что на объекте производилась заливка пола второго этажа, однако в какой-то момент перекрытие обвалилось. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертные исследования.

По данному факту проводится проверка.-0-