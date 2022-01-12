В Гродно столкнулись два грузовика, пострадал водитель

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись два грузовика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня в 10.43 в оперативно-дежурную службу областной Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с двумя грузовиками на улице Магистральной в Гродно. Предварительно установлено, что при движении в направлении проспекта Румлевского между двумя грузовиками MAN из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло попутное столкновение", - рассказали в ГАИ.

Пострадал 28-летний водитель позади двигавшегося грузовика. Кабина его автомобиля от удара деформировалась, мужчину деблокировали сотрудники МЧС.

"Ни одно из транспортных средств не проходило техосмотр. А это необходимое условие участия в дорожном движении, которое поможет избежать неприятных ситуаций в пути", - добавили в ГАИ.-0-