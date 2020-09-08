В Гродно суд вынес приговор мужчине за убийство пятимесячной дочери

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно суд вынес приговор мужчине, который убил свою пятимесячную дочь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Трагедия произошла в январе в городе Свислочь. Ранее не судимый мужчина ударил плакавшую пятимесячную девочку. Ребенок в больнице умер.

Мужчина признан виновным в убийстве заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК). Он приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-