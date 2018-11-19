В Гродно сын до смерти избил мать

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обстоятельства "пьяных" убийств в Гродно и Щучине устанавливают следователи. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица (п.2 ч.2 ст.139 УК). 16 ноября 38-летний сын выпивал вместе с матерью. В какой-то момент возник конфликт. Мужчина избил 70-летнюю мать. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Также уголовное дело по факту убийства возбуждено в Щучинском районе. Здесь после совместного распития спиртного на почве ревности возникла ссора между двумя соседями. 51-летний мужчина ударил ножом 69-летнего пенсионера.

"Установлению обстоятельств обоих преступлений способствовало взаимодействие следователей, экспертов и сотрудников милиции. По уголовным делам проведены тщательные осмотры мест происшествий, в ходе которых обнаружены и изъяты вещественные доказательства", - добавил Сергей Шершеневич.

Оба подозреваемых задержаны. С их участием проводятся следственные действия. Собираются материалы, характеризующие личности фигурантов и их жертв, изучается их образ жизни, допрашиваются свидетели. Начато производство экспертиз.-0-