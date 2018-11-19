19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Зельвенского района задушила бывшего мужа шнуром от удлинителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Супруги не жили вместе, однако иногда бывший муж приходил домой к женщине. "Так было и в этот раз. Мужчина пришел домой подвыпившим. Ему показалось, что жена отдала кому-то соль и половину буханки хлеба. На этой почве и разгорелся скандал. Что было дальше в деталях, еще предстоит выяснить. Пока известно лишь то, что бывшая жена задушила мужчину шнуром электроудлинителя", - рассказали в пресс-службе УВД.
Труп пролежал в доме всю ночь, и только ранним утром женщина сообщила в милицию о произошедшем. Он рассказала, что экс-супруг покончил с собой, однако ввести в заблуждение правоохранителей не получилось. По статье "убийство" возбуждено уголовное дело.-0-
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