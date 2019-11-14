В Гродно таксисты помогли задержать пьяного бесправника

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неравнодушные таксисты в Гродно помогли задержать пьяного бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водители такси у одного из баров в Гродно обратили внимание на двух молодых людей. Те явно находились в состоянии алкогольного опьянения, однако решили уехать на машине. Один из них сел за руль.

"Таксисты вызвали милицию и отправились следом за подозрительным авто. На Индурском шоссе они воспользовались моментом, когда легковушка остановилась, и перегородили ей дорогу", - рассказали в ГАИ.

Вскоре на место прибыли правоохранители. 24-летний водитель "Рено" отказался от прохождения медицинского освидетельствования. К слову, парня уже задерживали пьяным за рулем осенью прошлого года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-