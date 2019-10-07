В Гродно уборщица ночного клуба украла у посетителя $400

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уборщица одного из ночных клубов в Гродно обокрала посетителя, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1987 года рождения пришел в клуб с наличными. Он побоялся, что может потерять деньги, поэтому положил $400 в карман куртки и сдал ее в гардероб.

"Вскоре потерпевший обнаружил пропажу денег. Он обратился в милицию. Подозреваемую в краже удалось установить в течение нескольких часов. Ею оказалась уборщица ночного клуба", - рассказали в милиции.

Потратить похищенное женщина не успела. В отношении нее по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.-0-