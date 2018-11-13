В Гродно устанавливают обстоятельства травмирования в автобусе восьмимесячной девочки

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливают обстоятельства травмирования в автобусе восьмимесячной пассажирки. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Скорую помощь на одну из остановок в Гродно вызывали для оказания помощи пассажирке автобуса.

"Как рассказал водитель, он выдвинулся с остановочного пункта на улице Горновых в сторону Советской площади, когда в его полосу из левой перестроилось маршрутное такси. Автобус также остановился. Водитель услышал из салона, что упал ребенок. Так как к нему больше никто не обратился, мужчина продолжил движение", - рассказали в ГАИ.

Только на остановке по улице Белые Росы к водителю подошла женщина и сообщила, что у ребенка на голове ушиб. К счастью, госпитализация не потребовалась.-0-