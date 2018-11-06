В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В спальном районе Гродно из-за жалоб жителей закрыли павильон с пиротехникой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Торговый объект по улице Наполеона Орды в молодом районе Ольшанка проработал около месяца. "За это время от местных жителей неоднократно поступали жалобы на реализацию пиротехнической продукции малолетним. Кроме того, были обращения по поводу нарушения спокойствия граждан из-за взрывов петард. Эти факты нашли свое подтверждение", - рассказали в пресс-службе УВД.

Сейчас павильон закрыт. Сотрудники ИДН Октябрьского РОВД города в учреждениях образования организовали серию выступлений на тему правовых последствий использования пиротехнических изделий.-0-