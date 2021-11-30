В Гродно водитель с 2,3 промилле устроил аварию с пятью машинами

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель устроил аварию с пятью машинами. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Курчатова и Горького. 62-летний водитель "Форда" при повороте налево не справился с управлением. Легковушка врезалась в припаркованный у края проезжей части "Фольксваген", который отбросило на два стоявших рядом автомобиля. "Форд" же от удара вылетел на другую сторону дороги, где столкнулся с припаркованным "Пежо".

"Выяснилось, что водитель "Форда" был нетрезв. Медицинское освидетельствование показало 2,3 промилле алкоголя", - рассказали в ГАИ.

Теперь виновнику аварии грозит внушительный штраф и лишение прав на 5 лет.-0-