В Гродно водителя легковушки зажало в салоне после столкновения с мотоциклом

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП женщину-водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Белые Росы в Гродно поступило сегодня около 7.00. При столкновении легкового автомобиля и мотоцикла женщину-водителя "Ситроена" заблокировало внутри. Самостоятельно освободиться она не могла.

"Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали деформировавшиеся элементы кузова и деблокировали пострадавшую. На это потребовалось несколько минут. Спасенную женщину 1987 года рождения передали бригаде скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС.

Известно также, что и мотоциклист пострадал в аварии. Расследование обстоятельств происшествия проводят сотрудники ГАИ.-0-