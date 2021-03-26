В Гродно возбуждено уголовное дело за реабилитацию и оправдание нацизма

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении руководителя частного учреждения "Центр городской жизни" Павла Можейко и художника Александра Пушкина, а также иных лиц за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 19 марта на выставке картин, организованной этими людьми, демонстрировался выполненный Александром Пушкиным потрет Евгения Жихаря с автоматом на плече.

Согласно материалам дела, Евгений Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 года прошел обучение в спецподразделении Абвера и в декабре этого же года был заброшен нацистами в Полоцкую область. С 1946 года он возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге.

"Во время выставки Александр Пушкин характеризовал Евгения Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и оправдывал его деяния", - отметили в Генпрокуратуре.-0-