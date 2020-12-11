В Гродно вынесен приговор по делу о покушении на убийство с особой жестокостью

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство заведомо престарелого, совершенном с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

В мае к жительнице одной из деревень Кореличского района пришел знакомый. Мужчина был пьян. Он потребовал у пенсионерки деньги. Получив отказ, визитер напал на женщину, нанес несколько ударов ножом, ножницами, другими предметами. Решив, что женщина умерла, он ушел, заперев дверь на замок. Пенсионерку удалось спасти.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство заведомо престарелого с особой жестокостью, а также разбое. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин.

Кроме того, обвиняемый пройдет курс принудительного лечения от алкоголизма.-0-