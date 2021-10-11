В Гродно за циничные надписи на остановках мужчина получил 1,5 года "химии"

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За циничные надписи на остановках в Гродно суд приговорил мужчину к ограничению свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение в отношении 47-летнего мужчины. В сентябре - октябре 2020 года он разрисовал остановки в городе циничными надписями, в том числе содержавшими оскорбления Президента. К слову, тогда мужчина работал водителем в автобусном парке.

В прокуратуре отметили, что свою вину мужчина признал и раскаялся. Также он в полном объеме возместил причиненный имущественный вред - Br660.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-