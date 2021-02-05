В Гродно задержали наркокурьера с крупной партией товара

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали наркокурьера с 248 г особо опасного наркотика, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа задержали 24-летнего молодого человека. При себе у него было 248 г пара-метилэфедрона, который он намеревался разложить по закладкам.

"Уроженец Гродно в сентябре 2020 года переехал в Минск, где стал сотрудничать с одним из российских интернет-магазинов по распространению наркотиков. После задержания молодой человек рассказал, что успел оставить закладки на территории Минской, Витебской и Брестской областей", - отметили в милиции. Из тайников на территории других регионов уже изъято около 500 г наркотиков.

Несколько лет назад молодой человек попадал в поле зрения милиции. В 2014 году он попытался заработать деньги на волне популярности спайсов и был задержан. В этот раз его действия квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-