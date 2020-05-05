В Гродно задержали распространителей психотропов

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Распространителей психотропов, среди которых была и 17-летняя девушка, задержали правоохранители в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сеть распространителей выявили сотрудники наркоконтроля Октябрьского РОВД Гродно совместно с коллегами из Волковысского РОВД и департамента исполнения наказаний. Милиционеры задержали 17-летнюю жительницу областного центра. При себе у нее было около 4 г психотропа.

"Выяснилось, что наркотики она получала от 19-летнего знакомого, которому в свою очередь психотропы передавал товарищ. До задержания девушка успела сделать несколько закладок мефедрона и альфа-PVP на территории областного центра", - рассказали в милиции. Как оказалось, старшие товарищи девушку просто использовали и не собирались с ней расплачиваться.

Деяниям всех фигурантов будет дана правовая оценка.-0-