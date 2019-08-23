Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно задержали сбытчика и покупателя марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Во дворе домов по улице Горького 47-летний гродненец продал 53-летнему местному жителю 5 г марихуаны. Сотрудники Ленинского РОВД Гродно задержали мужчин во время совершения сделки.
"Дома у сбытчика было обнаружено еще 20 г марихуаны. Мужчина реализовывал "травку" мелкими порциями", - рассказали в милиции.
В отношении торговца марихуаной возбуждено уголовное дело, покупателю также придется отвечать.-0-