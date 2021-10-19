В Гродно задержали серийных магазинных воров

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержаны 34-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые совершили серию краж из магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Задержанные - жители других регионов. Они приехали в Гродно и отправились в торговый центр. "Там из магазина похитили различный товар. Похищенное складывали под одежду, а затем спокойно выходили мимо касс, сославшись, что ничего не купили", - рассказали в милиции.

Во время переучета выявилась недостача. По камерам определилась и пара, совершившая кражи. Сотрудники милиции установили личность подозреваемых. Выяснилось, что эта же пара похитила из другого магазина в областном центре парфюмерию на Br300.

Также выяснилось, что мужчина и женщина совершили несколько аналогичных краж в Бресте. Они задержаны, уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная группой лиц".-0-