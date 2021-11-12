В Гродно задержана закладчица наркотиков

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД задержали закладчицу наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"20-летняя жительница областного центра непродолжительное время работала на интернет-магазин, раскладывая запрещенные вещества на территории Гродно. Для девушки это был дополнительный заработок", - рассказали в УВД.

При задержании у гражданки по месту жительства обнаружено 25 свертков альфа-PVP, а также материалы для изготовления закладок.

"Ранее подозреваемая судима не была, сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. К слову, совсем недавно ее парень на длительное время отправился в места лишения свободы также по "наркотической" статье, несмотря на это девушка не перестала раскладывать запрещенные вещества и с большой долей вероятности повторит путь своего возлюбленного", - добавили правоохранители.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома