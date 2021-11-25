В Гродно завершено расследование в отношении активного участника массовых беспорядков

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, возбуждении иной социальной вражды и розни, приготовлении к организации массовых беспорядков. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

33-летний житель Гродно, активный участник экстремистского Telegram-канала, в августе и сентябре 2020 года размещал в чате общедоступные экстремистские сообщения и комментарии, которые содержали негативную оценку деятельности сотрудников милиции. При этом они имели ненормативную форму речевого выражения, сопровождались высказываниями побудительного характера, призывали к насильственным действиям и причинению вреда сотрудникам.

Кроме того, установлено, что мужчина совершил приготовление к действиям, направленным на организацию особо тяжкого преступления - массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами, уничтожением имущества.

"Так, в августе 2020 года, желая вовлечь граждан в массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, поджогами и уничтожением киосков по продаже табачных изделий и иных товаров "Табакерок", он разместил в признанном экстремистским Telegram-канале сообщения, направленные на поиск лиц, готовых участвовать в данной преступной деятельности. Свой умысел житель областного центра не довел до конца, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - рассказали в СК.

При расследовании дела выяснилось, что мужчина в нарушение требований закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" с целью организации на территории Гродно групповых несанкционированных массовых мероприятий и совершения активных действий, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, разместил в чате экстремистского Telegram-канала общедоступные комментарии о необходимости участия в них. При этом для побуждения участия большего круга лиц осуществлял видеосъемку участников несанкционированного мероприятия, проходившего в одном из районов города, которую загрузил в интернет и разместил в чате в свободном доступе для публичного просмотра.

Проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, на основании которых мужчине предъявлено обвинение по: ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности) УК; ч.1 ст.13 и ч.1 ст.293 (приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами, уничтожением имущества) УК; ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) УК.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Расследование дела завершено, дело передано прокурору для направления в суд.-0-