В Хойниках при пожаре в доме эвакуировали 7 человек

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках при пожаре в квартире спасли мужчину и эвакуировали 7 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Хойникского районного подразделения МЧС 2 апреля в 2.52 получили сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного дома по улице Советской райцентра. При разведке звеном газодымозащитной службы на диване в негорящей комнате обнаружен хозяин квартиры. Мужчина 1964 года рождения проживал один. Спасатели вынесли его через окно и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, из дома спасатели эвакуировали 7 человек, в том числе одного ребенка.

Пожар ликвидирован. Огнем уничтожено имущество в комнате. Причина произошедшего устанавливается, одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС