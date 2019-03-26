В Светлогорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 8 человек

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске из-за пожара квартиры в многоэтажке эвакуировали 8 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире одного из домов микрорайона Молодежный поступило 25 марта в 23.11. "Уже через 5 минут на месте вызова были подразделения МЧС. В кирпичной девятиэтажке горела квартира на восьмом этаже. На полу в общем коридоре восьмого этажа был обнаружен и спасен хозяин квартиры", - рассказали в областном управлении. После осмотра медиков он госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения".

С восьмого и девятого этажей спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе одного ребенка.

В результате пожара огнем уничтожено имущество в квартире. Одна из основных версий загорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-