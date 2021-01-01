1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе в яму провалились 6 коров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Вечером 31 декабря в службу спасения поступило сообщение, что в деревне Вить в яме застряли коровы. Выяснилось, что животные выбежали из коровника местной фермы и провалились в яму, а самостоятельно выбраться не могли.

При помощи веревки и техники коров удалось достать из ямы. Их передали работникам МТФ. Состояние животных удовлетворительное, в ветеринарной помощи не нуждаются.-0-