4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Хотимске инспекторы ГАИ задержали нетрезвого водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января. Сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Машина двигалась с запотевшими окнами.

"Правоохранители подали сигнал об остановке транспортного средства включением проблесковых маячков красного и синего цвета и звуковой сигнализации. Водитель иномарки требование проигнорировал и продолжил движение, свернув на улицу Садовую. Здесь его путь преградил припаркованный у обочины автомобиль. Наряд ГАИ подъехал сзади и заблокировал остановившийся внедорожник", - отметили в ГАИ.

Во время разбирательства было установлено, что за рулем находился 63-летний местный житель. Вечером 1 января он отмечал дома наступивший праздник и употреблял алкоголь. Мужчина поссорился с женой и решил прокатиться по городу. При проверке документов инспектор почувствовал резкий запах алкоголя, который исходил от водителя. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится 2,0 промилле алкоголя.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке мужчина не только будет лишен водительского удостоверения на 3 года, но и заплатит внушительный штраф.-0-