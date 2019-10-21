В Ивановском районе из фургона на дорогу выпал мужчина

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21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе пассажир автофургона выпал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел около полуночи 19 октября. Автомобиль "Фиат Дукато" под управлением 39-летнего жителя Бреста двигался по автодороге М10 Кобрин-Гомель-граница РФ. В кузове-фургоне машины в качестве пассажира находился 42-летний брестчанин. По предварительной информации, на 443-м км во время движения пассажир открыл боковую дверь автофургона и выпал на проезжую часть дороги.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-