В Ивановском районе пенсионерка пыталась потушить пожар и получила ожоги

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 69-летняя женщина пыталась самостоятельно потушить пожар и получила ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Спасатели 23 декабря в 6.16 получили информацию о пожаре в агрогородке Ополь. К моменту приезда сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза, что огонь перебросится на соседние здания. При самостоятельном тушении пожара пострадала хозяйка домовладения. После осмотра медиками пенсионерку госпитализировали.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме, а также повредил соседний нежилой дом. Причина пожара выясняется.-0-